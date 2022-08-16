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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Без Пушкина и Лермонтова: как обновили школьные программы из-за полномасштабной войны

Киев • УНН

 • 188964 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В связи с полномасштабной войной Министерство науки и образования Украины обновило содержание учебных программ общего среднего образования по «Истории Украины», «Всемирной истории», «Основ здоровья», «Основ правоведения», «Географии», передает УНН.

Без Пушкина и Лермонтова: как обновили школьные программы из-за полномасштабной войны

«История Украины» и «Всемирная история»

В учебные программы предметов внесены изменения на основе новых историографических наработок. Предлагаемые дополнения имеют целью уяснить сквозные линии из прошлого, которые позволяют объяснить современные события.

Например, в обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на государство имперского типа. Также программы ориентируют на изучение не только инструментов насилия, которое в ХХ веке испытывали украинцы, но и сопротивление ему. Существенные изменения предлагаются в части новейшей истории, прежде всего событий, связанных с вооруженной агрессией российской федерации против Украины. Предусмотрено полное (отдельный учебный блок) рассмотрение российско-украинской войны, начавшейся в 2014 году.

«Защита Украины»

В содержании учебной программы предмета усилена военно-патриотическая составляющая. Программа дополнена информацией о современной российско-украинской войне и Героях этой войны, об опыте ведения боевых действий. Также пересмотрены и дополнены темы разделов по огневой подготовке, к медицинской помощи и гражданской защите.

«Основы здоровья»

В программе предмета расширено содержание первой главы «Безопасность и здоровье человека». Добавлены вопросы, связанные с рисками военного времени, в частности: сигналы оповещения населения, действия во время воздушной тревоги, обстрела и тому подобное.

«Основы правоведения»

В программе расширен изучением вопросов, связанных с правами человека, с российско-украинской войной и дополнена информацией о Международном гуманитарном праве.

«География»

В программе пересмотрен объем учебного времени для изучения стран в свете современной русско-украинской войны. Также в содержание темы «Страны Азии» добавлена ​​информация о Республике Корея, ее место в современной политической карте мира, модель экономики, международные связи Украины с Республикой Корея.

«Зарубежная литература»

Произошли изменения в части изучения произведений российских и белорусских писателей. Из содержания программ изъяты произведения российских и белорусских авторов. Зато добавлены произведения зарубежных писателей в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся.

В школьном курсе «Зарубежная литература» будут изучаться произведения писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной – М. Гоголя, В. Короленко (по выбору учителя), произведение М. Булгакова «Собачье сердце» (произведение изучается по выбору учащихся и учителя). В списке произведений для дополнительного чтения (для уроков внеклассного чтения и уроков резервного времени) оставлено для выбора учителем произведения Ильфа и Петрова («12 стульев») и А. Кузнецова («Бабий Яр»). Также признано целесообразным оставить исследование произведений крымскотатарского писателя Т. Халилова.

Из перечня рекомендованных для использования в образовательном процессе изъяты программы «русский язык и литература».

Дополнение 

По данным Минобразования, только каждая третья школа оборудована укрытиями, которые смогут защитить в случае воздушной тревоги.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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