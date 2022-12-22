Без новых обстрелов украинская энергосистема стабилизируется к лету – Галущенко

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«Скорость восстановления связана с обстрелами. Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету. У нас есть перечень решений, которые позволят это сделать», - сказал Галущенко.

Он отметил, что ситуация в энергосистеме Украины сложная, особенно в Киеве. В то же время украинская энергосистема цельная. Атака дронов в понедельник 19 декабря нанесли существенный ущерб.

«Мы сейчас прорабатываем механизмы, позволяющие существенно увеличить импорт электроэнергии. Сейчас это 600 МВт – день, 700 МВт – ночь. Технически возможность гораздо больше – 1,6–2 ГВт», - отметил Галущенко.

Дополнение

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. К сети подключен еще один из блоков АЭС, ведется набор мощности. Самая сложная ситуация с электроснабжением - в центральном регионе и городе Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге.