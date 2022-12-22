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Без нових обстрілів українська енергосистема стабілізується до літа – Галущенко

Без нових обстрілів українська енергосистема стабілізується до літа – Галущенко

Київ • УНН

 • 336081 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Україна стабілізує енергетичну систему до літа, якщо не буде нових обстрілів з боку росії. Про це в інтерв’ю Forbes розповів міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.

Цитата

«Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити», - сказав Галущенко.

Він зазначив, що ситуація в енергосистемі України складна, особливо у Києві. Водночас українська енергосистема цілісна. Атака дронами в понеділок 19 грудня завдала суттєвої шкоди.

«Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт – день, 700 МВт – ніч. Технічно можливість набагато більша – 1,6–2 ГВт», - зазначив Галущенко.

Доповнення

В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. До мережі підключено ще один з блоків АЕС, триває набір потужності. Найскладніша ситуація з електропостачанням - у центральному регіоні та у місті Київі, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні.

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