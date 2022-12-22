Без нових обстрілів українська енергосистема стабілізується до літа – Галущенко

Цитата

«Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити», - сказав Галущенко.

Він зазначив, що ситуація в енергосистемі України складна, особливо у Києві. Водночас українська енергосистема цілісна. Атака дронами в понеділок 19 грудня завдала суттєвої шкоди.

«Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт – день, 700 МВт – ніч. Технічно можливість набагато більша – 1,6–2 ГВт», - зазначив Галущенко.

Доповнення

В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. До мережі підключено ще один з блоків АЕС, триває набір потужності. Найскладніша ситуація з електропостачанням - у центральному регіоні та у місті Київі, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні.