Без Малиновского: Петраков объявил заявку сборной на октябрьские матчи к ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков, вызванных для подготовки и участия в ближайших матчах национальной команды Украины в отборе ЧМ-2022, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
К заявке не попал один из самых дорогих футболистов Руслан Малиновский. Заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Пятов ( “Шахтер” Донецк), Денис Бойко ( “Динамо”), Дмитрий Резник ( “Ворскла” Полтава).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — “Шахтер”, Донецк), Александр Караваев, Илья мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все — “Динамо” Киев), Эдуард Соболь ( “Брюгге”, Бельгия).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — “Динамо” Киев), Тарас Степаненко ( “Шахтер” Донецк), Сергей Булеца ( “Заря” Луганск), Андрей Ярмоленко ( “Вест Хэм”, Англия) Александр Зинченко ( “Манчестер Сити”), Александр Зубков ( “Ференцварош”, Венгрия), Игорь Харатин ( “Легия”, Польша).
Нападающие: Роман Яремчук ( “Бенфика”, Португалия), Артем Довбик (СК “Днепр-1” Днепр), Даниил сикан ( “Шахтер” Донецк).
Резервный список: Георгий Бущан ( “Динамо” Киев), Андрей Лунин ( “Реал” Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — “Шахтер” Донецк), Богдан Михайличенко ( “Андерлехт”, Бельгия), Владислав Кочергин ( “Заря” Луганск), Владислав Калитвинцев ( “Десна” Чернигов), Александр Пихальонок (СК “Днепр-1”).
Дополнение
Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве. Ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022 пройдут против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).