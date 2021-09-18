Без Маліновського: Петраков оголосив заявку збірної на жовтневі матчі до ЧС-2022

Деталі

До заявки не потрапив один із найдорожчих футболістів Руслан Маліновський. Заявка виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Пятов (“Шахтар” Донецьк), Денис Бойко (“Динамо” Київ), Дмитро Різник (“Ворскла” Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — “Шахтар”, Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — “Динамо” Київ), Едуард Соболь (“Брюгге”, Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — “Динамо” Київ), Тарас Степаненко (“Шахтар” Донецьк), Сергій Булеца (“Зоря” Луганськ), Андрій Ярмоленко (“Вест Гем”, Англія), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Олександр Зубков (“Ференцварош”, Угорщина), Ігор Харатін (“Легія”, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (“Бенфіка”, Португалія), Артем Довбик (СК “Дніпро-1” Дніпро), Данило Сікан (“Шахтар” Донецьк).

Резервний список: Георгій Бущан (“Динамо” Київ), Андрій Лунін (“Реал” Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — “Шахтар” Донецьк), Богдан Михайліченко (“Андерлехт”, Бельгія), Владислав Кочергін (“Зоря” Луганськ), Владислав Калітвінцев (“Десна” Чернігів), Олександр Піхальонок (СК “Дніпро-1”).

Доповнення

Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві. Найближчі матчі відбору до ЧС-2022 пройдуть проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).