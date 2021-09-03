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Без энергии и уверенности: физиогномист рассказал, почему Зеленский не удовлетворен встречей с Байденом

Без энергии и уверенности: физиогномист рассказал, почему Зеленский не удовлетворен встречей с Байденом

Киев  •  УНН

 • 60203 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Долгожданная встреча Президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом прошла без энергии, и удовлетворенности со стороны украинского гаранта. Его эмоциональное состояние выдавала мимика и жестикуляция. Об этом журналисту УНН рассказал эксперт физиогномист Леонид Золин.

Цитата:

"Встреча Президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена прошла без энергии. Выступил Байден, он был очень статичен, практически без эмоций. И, после, что интересно, Байден во время выступления Зеленского сидел в маске. Маску можно воспринимать как защиту, как границу от мира и в мир. Непонятно, зачем он ее надел, когда у них происходит диалог", - отметил эксперт.

Детали

Золин добавил, что во время встречи с Джо Байденом, Зеленский выглядел напряженно. Его состояние выдавала поза, в которой он сидел: он будто “подпружинивает” на месте.

“Два процесса: он напряжен, ноги на ширине плеч, даже еще шире. Опора, плечи прямо, руки на бедрах. И в то же время, он облокачивается и старается показать, что он спокоен, что он чувствует себя уверенно - эта демонстративная часть”, - отметил физиогномист.

Украинский Президент часто смотрел вниз, что с точки зрения физиогномики означало, что гарант ищет опоры, фундамент, на который он может опереться в текущей ситуации - политической, экономической, концептуальной. В сравнении с Зеленским, позиция Байдена была сильной и уверенной, что заставляло Зеленского “избыточно кивать головой, и вынужденно соглашаться”.

“Это опасная история для лидера. Потому что грамотные люди видят эту неуверенность. Это может происходить сознательно, а может и не осознанно. И тут вопрос к имиджмейкерам, к тем, кто готовит Президента”, - считает эксперт.

Также во время диалога с Байденом, Зеленский поджимал и облизывал губы. Эксперт отмечает, что такой жест означает, что человек сдерживает себя, чтобы говорить то, что нужно, а также неуверенность в том, что он получит от этой встречи то, чего ожидает.

Цитата:

“Он искривляет губы в правую сторону. Это свидетельствует о том, что он хочет большего и старается направить встречу и весь визит в то русло, в которое нужно ему. Облизывает губы - признак беспокойства и напряжения, так как губы сохнут из-за стресса. Он очень мощно работает мимическими мышцами. Он старается сформировать определенную эмоцию. Это говорит о том, что он не хочет, чтобы люди видели его истинное психоэмоциональное состояние. Потому он целенаправленно жестикулирует и работает с бровями, губами, веками”, - добавляет эксперт.

Золин также сделал акцент на руки Зеленского во время речи. В правой руке украинский лидер держал лист с текстом, а вся его жестикуляция была перенесена на левую руку. “Правая рука - рука делателя. И жестикулирует он левой рукой, которая связана с эмоциями, связана с проявлением внутренних состояний, а не с рассудком, не с когнитивными функциями. То есть, работают эмоции”, - отмечает эксперт.

Контекст

1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. По итогам встречи с американским лидером, Владимир Зеленский заявил, что доволен, но не знает, возникла ли у них "химия". После встречи Украина и США опубликовали совместное заявление, которое касается стратегического партнерства. В нем говорится о противодействии российской агрессии, поддержке евроатлантических стремлений Украины и "Северном потоке-2".

2 сентября Зеленский в рамках визита в Калифорнию встретился с СЕО американской компании Apple Тимом Куком и выступил в Стэнфордском университете.

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