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Без енергії і впевненості: фізіогноміст розповів, чому Зеленський не задоволений зустріччю з Байденом

Без енергії і впевненості: фізіогноміст розповів, чому Зеленський не задоволений зустріччю з Байденом

Київ • УНН

 • 60214 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Довгоочікувана зустріч Президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом минула без енергії і задоволеності з боку українського гаранта. Його емоційний стан видавала міміка і жестикуляція. Про це журналісту УНН розповів експерт-фізіогноміст Леонід Золін.

Цитата:

"Зустріч Президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена пройшла без енергії. Виступив Байден, він був дуже статичний, практично без емоцій. І, після, що цікаво, Байден під час виступу Зеленського сидів у масці. Маску можна сприймати як захист, як кордон від світу і в світ. Незрозуміло, навіщо він її одягнув, коли у них відбувається діалог", - зазначив експерт.

Деталі

Золін додав, що під час зустрічі з Джо Байденом Зеленський виглядав напружено. Його стан видавала поза, у якій він сидів: він ніби "підпружинює" на місці.

"Два процеси: він напружений, ноги на ширині плечей, навіть ще ширше. Опора, плечі прямо, руки на стегнах. І водночас він опирається ліктями, і намагається показати, що він спокійний, що він відчуває себе впевнено - ця демонстративна частина", - зазначив фізіогноміст.

Український Президент часто дивився вниз, що з точки зору фізіогноміки означало, що гарант шукає опори, фундамент, на який він може спертися в поточній ситуації - політичній, економічній, концептуальній. У порівнянні із Зеленським, позиція Байдена була сильною і впевненою, що змушувало Зеленського "надлишково кивати головою і вимушено погоджуватися".

"Це небезпечна історія для лідера. Тому що грамотні люди бачать цю невпевненість. Це може відбуватися свідомо, а може і не усвідомлено. І тут питання до іміджмейкерів, до тих, хто готує Президента", - вважає експерт.

Також під час діалогу з Байденом Зеленський підтискав і облизував губи. Експерт зазначає, що такий жест означає, що людина стримує себе, щоб говорити те, що потрібно, а також невпевненість у тому, що він отримає від цієї зустрічі те, чого очікує.

Цитата:

"Він викривляє губи в праву сторону. Це свідчить про те, що він хоче більшого і намагається направити зустріч і весь візит в те русло, у яке потрібно йому. Облизує губи - ознака занепокоєння і напруги, адже губи сохнуть через стрес. Він дуже потужно працює мімічними м'язами. Він намагається сформувати певну емоцію. Це говорить про те, що він не хоче, щоб люди бачили його справжній психоемоційний стан. Тому він цілеспрямовано жестикулює і працює з бровами, губами, повіками", - додає експерт.

Золін також зробив акцент на руки Зеленського під час промови. У правій руці український лідер тримав аркуш з текстом, а вся його жестикуляція була перенесена на ліву руку. "Права рука - рука діяча. І жестикулює він лівою рукою, яка пов'язана з емоціями, пов'язана з проявом внутрішніх станів, а не з розумом, не з когнітивними функціями. Тобто, працюють емоції", - відзначає експерт.

Контекст

1 вересня в Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Байдена. За підсумками зустрічі з американським лідером, Володимир Зеленський заявив, що задоволений, але не знає, чи виникла у них "хімія". Після зустрічі Україна і США опублікували спільну заяву, яка стосується стратегічного партнерства. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та "Північний потік-2".

2 вересня Зеленський у межах візиту до Каліфорнії зустрівся з СЕО американської компанії Apple Тімом Куком і виступив в Стенфордському університеті. 

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