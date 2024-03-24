Бетонные пирамиды и системы траншей: в Одесской области строят ловушки для врага

В Одесской области продолжается строительство фортификационных сооружений. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что современные фортификации предусматривают систему траншей, блиндажей и других укрытий как для личного состава, так и техники. И констатировал, что их строительство идет в соответствии с военной целесообразностью, планированием Минобороны и инженерными нормами.

Окопы защищены от протечек гидроизоляцией, укреплены древесиной и насыпью. Бетонные пирамиды - ловушки для вражеской техники. Их установлено уже более 5000 единиц - пишет Кипер

Усиление обороноспособности: Кипер показал новые фортификационные сооружения