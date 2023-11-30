Best Marketing Team і три бронзи-результат МХП на Effie Awards Ukraine 2023

Четыре награды на Effie Awards Ukraine 2023, престижной премии, отмечающей самые эффективные кампании в сфере маркетинговых коммуникаций в Украине, получила компания МХП, передает УНН.

Команда Департамента создания любви потребителей (Consumer Love Creation, CLC) завоевала золото в категории Best Marketing Team (Лучшая маркетинг-команда) в отрасли FMCG (Fast Moving Consumer Goods, товары массового потребления).

Еще три награды - бронзовые - завоевали успешные кампании для брендов МХП Skott Smeat и "Апетитна". Кейс Skott Smeat "для бургера и не бургера" получил бронзу сразу в двух номинациях - "Продукты питания" и "Расширение ассортимента продукта/ сервиса". Награду такого же сорта в категории Influencer Marketing получил кейс "Ап! І готово" от "Апетитної".

"В этом году кампании, получившие золото Effie Awards Ukraine, прозвучали не то что на всю Украину - на весь мир. Кто не знает о браслетах Азовсталь или Be Brave Like Ukraine. И это действительно очень мощные социальные проекты. Если же говорить только о бизнес-кейсах брендов, которые увеличивают продажи, знания, расширения категории - то кейсы брендов МХП по сути признаны лучшими. Это результат мощной работы большой команды, которая ежедневно исследует потребности потребителей и предлагает продукты именно для их тарелки. Это одна из важных задач МХП как кулинарной компании", - рассказывает Олег Шмуляев, заместитель председателя правления МХП по маркетингу.

Бренд МХП Skott Smeat стал двукратным бронзовым призером с кейсом "для бургера и не бургера" - в номинациях "Продукты питания" и "Расширение ассортимента продукта/сервиса". Бренд 100% фермерской говядины Skott Smeat трансформировался и сфокусировался на easy-to-cook продуктах. Благодаря удачному бренд-маркетингу и рекламной кампании продажи бренда в тоннах выросли втрое, а доля бренда в сетях увеличилась в 1,5 раза.

Также бронзовую отличие получил бренд МХП "Апетитна" с кейсом "Ап! І готово" в категории Influencer Marketing. Команда бренда сконцентрировалась на потребности украинцев удобно и легко готовить в условиях полномасштабного вторжения и достигла исторического максимума продаж бренда в 2023 году. Создали "сезон", который продолжался весь год, и научили украинцев потреблять маринованную курятину, благодаря почему впервые в истории с большим отрывом опередили маринованную свинину и в общем увеличили категорию. Основные месседжи транслировали через инфлюенсеров, а также через лицо рекламной кампании Алексея Дурнева.

"Примечательным является то, что даже среди кейсов, поданных МХП на Effie Awards Ukraine, награды получили именно те, что касаются продвижения категории подготовленных к приготовлению продуктов. Формат ready-to-cook, как и формат ready-to-eat, находит все больше отклика не только среди потребителей как продукты на полке, но и как маркетинговые кейсы среди профессионального сообщества. Это еще раз подтверждает, что вектор МХП в сторону производства продукции с добавленной ценностью-правильный", - добавляет Олег Шмуляев.

Как кулинарная компания МХП стремится наполнить тарелку потребителя максимально широким ассортиментом качественной вкусной еды и развивает более 15 продуктовых брендов. В этом году бренд-команды МХП реализовали ряд успешных кампаний, 6 из них подали на Effie Awards Ukraine 2023. И 5 из 6 кейсов вошли в шортлист премии. Кроме кейсов, завоевавших награды, финалистами Effie Awards Ukraine 2023 стали: "Наша Ряба" с кейсом "Гомілок вистачить на всіх" в категории Marketing Disruptors, "Бащинский" с проектом "Філейні зʼїм першими" в категории "Продукты питания", Döner Маркет с кампанией "Шаурма, яку не стрьомно їсти" в категории "попадание в целевую аудиторию в медиа кампании".

Effie Awards Ukraine-ежегодная престижная награда в области маркетинговых коммуникаций в Украине. В 2023 году в состав жюри премии вошли более 220 специалистов рекламно-коммуникационной индустрии. Конкурсная программа была представлена 81 категорией - 34 индустриальных и 47 специальных. Все конкурсные работы прошли отбор в три этапа судейства. На первом этапе члены жюри выбрали финалистов, а на втором-определили победителей. Среди наград конкурса - 11 золотых, 14 серебряных, 21 бронзовая, а также гран-при.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов ,в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и прочие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек разного направления. Это сеть магазинов "Мясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".