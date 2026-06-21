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Бессент назвал Зеленского "маленьким ублюдком" и советовал Трампу не принимать его - СМИ

Киев • УНН

 • 10724 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент посоветовал Трампу не принимать Зеленского в Овальном кабинете, назвав его "маленьким ублюдком" и "ребенком с особыми потребностями". Встреча 28 февраля 2025 года оказалась катастрофической из-за критики Зеленского за неблагодарность.

Бессент назвал Зеленского "маленьким ублюдком" и советовал Трампу не принимать его - СМИ

Министр финансов США Скотт Бессент посоветовал главе Белого дома Дональду Трампу не принимать Президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете, назвав украинского президента "маленьким ублюдком", "ребенком с особыми потребностями" и "мистером Бином под кайфом". Об этом говорится в книге журналистов The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Свона "Смена режима", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Указывается, что новость о таких формулировках Бессента может смутить администрацию Трампа, "хотя встреча, которая состоялась 28 февраля 2025 года, оказалась откровенно катастрофической, поскольку Трамп и Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он не благодарен за помощь в борьбе против российских захватчиков и не надел костюм".

"Несколько помощников Трампа были обеспокоены" потенциальным взрывом, когда Зеленский приехал в Белый дом, якобы для того, чтобы заключить сделку по полезным ископаемым, разработанную Бессентом,. Тогдашний советник по национальной безопасности Майкл Уолтц "пытался – безуспешно – донести сообщение о том, что Зеленский должен прийти в костюме. Бессент настойчиво рекомендовал Трампу даже не пускать Зеленского в Белый дом, пока он не подпишет" сделку

- цитирует издание авторов книги.

Они приводят цитату Бессента: "Я имел дело с этим маленьким ублюдком. Он хитрый. Он как ребенок с особыми потребностями для европейцев. И он ведет себя как мистер Бин под кайфом"

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В книге также приводятся вероятные подробности неудачного ведения Бессентом переговоров по сделке с полезными ископаемыми. До фиаско в Овальном кабинете министр финансов посетил Киев, чтобы оказывать давление на Зеленского с целью подписания соглашения. Дело пошло не так, как планировалось.

В течение 45 минут мужчины ругались друг с другом. Бессент проработал на этой должности всего несколько дней, а уже успел вступить в спор с лидером страны, находящейся в состоянии войны. Наконец он посмотрел на Зеленского и сказал: "Какого черта ты хочешь?"

- пишут Свон и Хаберман.

Однако самым неловким моментом для Скотта Бессента, возможно, является его высказывание о Дональде Трампе. Его Бессент якобы сравнил с человеком, который считается чуть ли не главным пугалом для многих республиканцев с консервативными взглядами.

Согласно книге, Бессент сказал своим соратникам, что "Трамп напомнил ему его бывшего босса, легендарного инвестора и крупного спонсора Демократической партии Джорджа Сороса".

"Они одинаковые твари", - цитируют авторы Бессента.

Напомним

По информации The Economist, после саммита G7 возобновились неформальные переговоры Украины, команды Трампа и россии. Обсуждается двухэтапное прекращение огня с буферной зоной вдоль линии фронта.

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