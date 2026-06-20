Беспилотники РФ повторно ударили по объекту под Харьковом, где работали подразделения ГСЧС

В пригороде Харькова российские беспилотники нанесли повторный удар по территории почтового терминала в тот момент, когда спасатели ГСЧС уже работали на месте после предыдущей атаки. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

В результате первого удара БпЛА на территории почтового предприятия возник пожар. После прибытия пожарно-спасательных подразделений враг совершил повторную атаку дронами по тому же объекту.

Когда на место прибыли подразделения ГСЧС, враг вероломно нанес повторные удары БпЛА – сообщили в ведомстве.

Пожар охватил более 400 квадратных метров

В результате атак повреждения получили здание терминала, контейнеры и грузовые автомобили. Из-за попадания огонь распространился на площадь более 400 квадратных метров.

Несмотря на риск новых ударов, спасатели продолжили работу и ликвидировали пожар. Личный состав и техника ГСЧС не пострадали.

По информации службы, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

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