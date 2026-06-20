Делегации США показали последствия российских ударов по Киеву

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник вместе с представителями правительства США и Украинского Красного Креста посетил один из районов Киева, который получил значительные разрушения в результате российских атак. Американским партнерам продемонстрировали последствия ударов по гражданской инфраструктуре столицы, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Делегация побывала на Лукьяновке, где ознакомилась с масштабами разрушений, вызванных российскими обстрелами. В ГСЧС отметили, что эти локации являются наглядным свидетельством атак РФ по мирному населению и гражданским объектам.

Во время визита Андрей Даник рассказал гостям о работе украинских спасателей, которые первыми прибывают на места ударов и ежедневно работают в условиях повышенной опасности.

Стороны обсудили поддержку пострадавших от войны

Участники встречи также обсудили механизмы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и помощь людям, потерявшим жилье из-за российских атак.

В ГСЧС подчеркнули, что визит американской делегации стал очередным подтверждением поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

По данным службы, международная помощь способствует ликвидации последствий войны и усилению возможностей украинских спасателей в реагировании на чрезвычайные ситуации.

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