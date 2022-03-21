Бербок: ЕС должен ожидать до 8 миллионов беженцев из Украины

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“Я думаю, что мы должны осознавать, что более трех миллионов человек уже сбежали, но еще много, много миллионов сбегут”, - сказала она в кулуарах консультаций ЕС с коллегами из других стран ЕС в Брюсселе.

Бербок отметила, что в первые дни войны пересекали границу те, кто имели собственное авто или родственников в других европейских странах. Однако, из-за роста жестокости оккупантов, приезжает больше людей, которые “не имеют никого в Европе и вообще ничего не могли взять с собой”, отметила министр.

Напомним

Около 2 миллионов беженцев с Украины создали дефицит жилья в Польше.

Премьер-министр Финляндии сообщила о готовности страны принять большее количество украинских беженцев.