Бербок: ЄС має очікувати до 8 мільйонів біженців з України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ЄС має очікувати на 8 мільйонів біженців з України у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.
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“Я думаю, що ми повинні усвідомлювати, що понад три мільйони людей вже втекли, але ще багато, багато мільйонів втечуть”, – сказала вона в кулуарах консультацій ЄС з колегами з інших країн ЄС у Брюсселі.
Бербок зауважила, що у перші дні війни перетинали кордон ті, хто мали власне авто чи родичів у інших європейських країнах. Проте, через зростання жорстокості окупантів, приїжджає більше людей, які “не мають нікого в Європі і взагалі нічого не могли взяти з собою”, зауважила міністр.
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