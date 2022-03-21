Бербок: ЄС має очікувати до 8 мільйонів біженців з України

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“Я думаю, що ми повинні усвідомлювати, що понад три мільйони людей вже втекли, але ще багато, багато мільйонів втечуть”, – сказала вона в кулуарах консультацій ЄС з колегами з інших країн ЄС у Брюсселі.

Бербок зауважила, що у перші дні війни перетинали кордон ті, хто мали власне авто чи родичів у інших європейських країнах. Проте, через зростання жорстокості окупантів, приїжджає більше людей, які “не мають нікого в Європі і взагалі нічого не могли взяти з собою”, зауважила міністр.

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