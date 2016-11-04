Бензовоз слетел в кювет в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Полтавской области в селе Жуки Глобинского района в кювет слетел бензовоз, в результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Полтавской области.
По предварительной информации, 28-летний водитель бензовоза Volvo FM 400 HP, житель Кременчуга, не справился с управлением, в результате чего автомобиль с дизельным топливом перевернулся в кювет.
В результате ДТП пострадавших нет. Разлива топлива не произошло.
На водителя составлен административный протокол по ст.124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).