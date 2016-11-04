Бензовоз слетел в кювет в Полтавской области

По предварительной информации, 28-летний водитель бензовоза Volvo FM 400 HP, житель Кременчуга, не справился с управлением, в результате чего автомобиль с дизельным топливом перевернулся в кювет.

В результате ДТП пострадавших нет. Разлива топлива не произошло.

На водителя составлен административный протокол по ст.124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).