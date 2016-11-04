Бензовоз злетів у кювет на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Полтавщині в селі Жуки Глобинського району в кювет злетів бензовоз, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Полтавської області.
За попередньою інформацією, 28-річний водій бензовоза Volvo FM 400 HP, житель Кременчука, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з дизельним паливом перекинувся в кювет.
В результаті ДТП постраждалих немає. Переливання палива не сталося.
На водія складено адміністративний протокол за ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).