Бензин в США достиг рекордной ценовой отметки

Детали

Цены на газ растут быстрее, чем с тех пор, как ураган "Катрина" обрушился на нефтяные платформы и нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива в США в 2005 году.

Цены на газ выросли на 10 центов с начала понедельника, добавив три цента за ночь.

Данные о ценах рассчитываются на динамической основе с информацией о ценах от 140 000 заправочных станций США. Но в конце понедельника и в начале вторника большинство автозаправочных станций подняли цены еще больше.

Средний показатель в 4,17 доллара означает, что цена выросла на 55 цента за галлон лишь за последнюю неделю и на 63 цента, или 18%, с 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину.