Бензин в США достиг рекордной ценовой отметки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. По данным CNN, цена за галлон (3,78 л) обычного бензина сейчас составляет 4,17 доллара. Это побило предыдущий рекорд в 4,11 доллара за галлон, который держался с июля 2008 года, передает УНН.
Детали
Цены на газ растут быстрее, чем с тех пор, как ураган "Катрина" обрушился на нефтяные платформы и нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива в США в 2005 году.
Цены на газ выросли на 10 центов с начала понедельника, добавив три цента за ночь.
Данные о ценах рассчитываются на динамической основе с информацией о ценах от 140 000 заправочных станций США. Но в конце понедельника и в начале вторника большинство автозаправочных станций подняли цены еще больше.
Средний показатель в 4,17 доллара означает, что цена выросла на 55 цента за галлон лишь за последнюю неделю и на 63 цента, или 18%, с 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину.