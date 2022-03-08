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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 54408 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Бензин у США досяг рекордної цінової позначки

Бензин у США досяг рекордної цінової позначки

Київ • УНН

 • 214859 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. За даними CNN, ціна за галон (3,78 л) звичайного бензину зараз становить 4,17 долара. Це побило попередній рекорд у 4,11 долара за галон, який тримався від липня 2008 року, передає УНН.

Деталі

Ціни на газ зростають швидше, ніж з того часу, як ураган "Катріна" обрушився на нафтові платформи та нафтопереробні заводи на узбережжі Мексиканської затоки в США у 2005 році.

Ціни на газ зросли на 10 центів з початку понеділка, додавши три центи за ніч.

Дані про ціни розраховуються на динамічній основі з інформацією щодо цін від 140 000 заправних станцій США. Але наприкінці понеділка та на початку вівторка більшість автозаправних станцій підняли ціни ще більше.

Середній показник у 4,17 долара означає, що ціна зросла на 55 центів за галон лише за останній тиждень та на 63 центи, або 18%, з 24 лютого, коли російські війська вторглися в Україну.

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