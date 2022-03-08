Бензин у США досяг рекордної цінової позначки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. За даними CNN, ціна за галон (3,78 л) звичайного бензину зараз становить 4,17 долара. Це побило попередній рекорд у 4,11 долара за галон, який тримався від липня 2008 року, передає УНН.
Деталі
Ціни на газ зростають швидше, ніж з того часу, як ураган "Катріна" обрушився на нафтові платформи та нафтопереробні заводи на узбережжі Мексиканської затоки в США у 2005 році.
Ціни на газ зросли на 10 центів з початку понеділка, додавши три центи за ніч.
Дані про ціни розраховуються на динамічній основі з інформацією щодо цін від 140 000 заправних станцій США. Але наприкінці понеділка та на початку вівторка більшість автозаправних станцій підняли ціни ще більше.
Середній показник у 4,17 долара означає, що ціна зросла на 55 центів за галон лише за останній тиждень та на 63 центи, або 18%, з 24 лютого, коли російські війська вторглися в Україну.