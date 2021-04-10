Бенедикт Камбербэтч снимется в триллере Netflix
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Стриминговый сервис Netflix получил права на экранизацию романа Джона Бакена "39 ступеней" ("39 Steps"), который был опубликован в 1915 году. Главную роль в сериале с ограниченным количеством эпизодов сыграет популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нollywood Reporter.
Детали
Как сообщает издание, режиссером назначен Эдвард Бергер, с которым актер уже имел опыт совместной работы в драме "Патрик Мелроуз". Написанием сценария займется Марк Л. Смит, работавший в команде писателей фильма "Выживший".
Все трое недавно были задействованы в громких проектах. Камбербэтч снялся в триллере "Мавританец", Бергер выступил режиссером и исполнительным продюсером мини-сериала канала Showtime "Ваша честь", а Смит написал сценарий к фантастическому фильму Джорджа Клуни "Полуночное небо".
"39 ступеней" - провокационный триллер, в котором обычный человек Ричард Хенни (Камбербэтч) становится невольным пешкой в глобальном заговоре с перезагрузки мирового порядка: мир, каким мы его знали, вот-вот изменится, и только Хенни сможет этому помешать.
По сведениям издания, сериал будет состоять не менее чем из шести эпизодов, которые, скорее всего, будут сниматься в Европе в следующем году. Роман был экранизирован несколько раз, в том числе Альфредом Хичкоком - в 1935 году вышел мистический триллер "39 ступеней" с участием Роберта Доната.
Добавим
Стриминговий сервис Netflix планирует выпустить аниме-сериал по мотивам франшизы "Терминатор". Проект пока находится на ранней стадии разработки, сюжет держат в секрете.