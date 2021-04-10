Бенедикт Камбербетч зніметься у трилері Netflix

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Як повідомляє видання, режисером призначений Едвард Бергер, з яким актор вже мав досвід спільної роботи в драмі "Патрік Мелроуз". Написанням сценарію займеться Марк Л. Сміт, який працював в команді письменників фільму "Той, хто вижив".

Всі троє недавно були задіяні в гучних проектах. Камбербетч знявся в трилері "Мавританец", Бергер виступив режисером і виконавчим продюсером міні-серіалу каналу Showtime "Ваша честь", а Сміт написав сценарій до фантастичного фільму Джорджа Клуні "Опівнічне небо".

"39 сходинок" - провокаційний трилер, в якому звичайна людина Річард Хенні (Камбербетч) стає мимовільним пішаком в глобальній змові з перезавантаження світового порядку: світ, яким ми його знали, ось-ось зміниться, і тільки Хенні зможе цьому перешкодити.

За відомостями видання, серіал буде складатися не менше, ніж з шести епізодів, які, швидше за все, будуть зніматися в Європі в наступному році. Роман був екранізований кілька разів, в тому числі Альфредом Хічкоком - в 1935 році вийшов містичний трилер "39 сходинок" за участю Роберта Доната.

Додамо

Стрімінговий сервіс Netflix планує випустити аніме-серіал за мотивами франшизи "Термінатор". Проект поки знаходиться на ранній стадії розробки, сюжет тримають в секреті.