Белый дом: Зеленскому решать, на каких условиях он готов вести переговоры с путиным

Президенту Владимиру Зеленскому решать, на каких условиях он готов вести переговоры с российским диктатором владимиром путиным. Так координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал в ответ на комментарий, что в Белом доме много раз говорили, что президент Зеленский и украинский народ решают, когда начинать переговоры, но на данном этапе войны, учитывая ситуацию в США и Европе, какие соображения, передает УНН.

Вы будете абсолютно недовольны этим ответом. Президент Зеленский должен определить, как и когда закончится эта война и на каких условиях он готов вести переговоры с путиным - сказал Кирби на брифинге 7 декабря.

При этом, по его словам, "путин продолжает набирать дополнительную живую силу и бросать ее в бой". "Если вы смотрите на боевой фронт, вы видите российские вооруженные силы, которые готовы идти в наступление, они не хотят, они, вероятно, не собираются просто сидеть на оборонительных позициях всю зиму", - отметил Кирби.

И, по его словам, в такой ситуации "вы хотите иметь возможность не только защищаться, но и атаковать".

"Он должен определить, как это выглядит, что мы хотим сделать с начала этого конфликта, это убедиться, что он имеет инструменты, чтобы сделать это, и эти инструменты вот-вот иссякнут", - указал Кирби на вопрос о Зеленском.

Напомним

Reuters сообщало, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поддержать новые ограничения на то, кто может искать убежища, и расширенный процесс депортации, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.