Белый дом показал фото встречи Трампа и Зеленского
Киев • УНН
Белый дом обнародовал новую официальную фотографию встречи президентов США и Украины. Снимок подписан фразой "В стремлении к миру".
Белый дом обнародовал новую официальную фотографию со встречи президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН.
Детали
"В стремлении к миру (Pursuing Peace)", - подписано обнародованное Белым домом в X фото.
Ранее Белый дом и представители аппарата также показали ряд фото со встречи.
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной18.08.25, 22:57 • 2586 просмотров