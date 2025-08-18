Белый дом показал фото встречи Трампа и Зеленского

Белый дом обнародовал новую официальную фотографию со встречи президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН.

Детали

"В стремлении к миру (Pursuing Peace)", - подписано обнародованное Белым домом в X фото.

Ранее Белый дом и представители аппарата также показали ряд фото со встречи.

Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной