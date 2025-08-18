Білий дім показав фото зустрічі Трампа та Зеленського
Київ • УНН
Білий дім оприлюднив нову офіційну фотографію зустрічі президентів США та України. Знімок підписано фразою "У прагненні до миру".
Білий дім оприлюднив нову офіційну фотографію із зустрічі президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського, пише УНН.
Деталі
"У прагненні до миру (Pursuing Peace)", - підписано оприлюднене Білим домом у X фото.
Раніше Білий дім на представники апарату також показали низку фото із зустрічі.
