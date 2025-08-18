$41.340.11
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 12839 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 15971 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 13179 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38 • 24588 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 67528 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 45043 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 68360 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 45616 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 126974 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Білий дім показав фото зустрічі Трампа та Зеленського

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Білий дім оприлюднив нову офіційну фотографію зустрічі президентів США та України. Знімок підписано фразою "У прагненні до миру".

Білий дім показав фото зустрічі Трампа та Зеленського

Білий дім оприлюднив нову офіційну фотографію із зустрічі президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського, пише УНН.

Деталі

"У прагненні до миру (Pursuing Peace)", - підписано оприлюднене Білим домом у X фото.

Раніше Білий дім на представники апарату також показали низку фото із зустрічі.

Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною18.08.25, 22:57 • 2158 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
