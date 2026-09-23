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Белый дом опроверг подготовку 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

США не готовят 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива. Власти ищут способы увеличить внутренние запасы без сокращения бензина и авиационного топлива.

Белый дом опроверг подготовку 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива

В среду представитель Белого дома опроверг сообщения СМИ о том, что США готовят 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива, пытаясь сдержать рекордные цены на этот вид топлива, который широко используется в сельском хозяйстве, на железной дороге и в грузовых перевозках, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что цены на дизельное топливо достигли рекордных значений — более 6,50 доллара за галлон — из-за того, что конфликты с участием Ирана и война в Украине ограничивают поставки нефти и нефтепродуктов; это создает политические риски для президента Дональда Трампа накануне промежуточных выборов.

Министр энергетики США Крис Райт ранее заявлял, что такой запрет не сработает и может привести к росту цен на бензин и авиационное топливо, а также отметил, что США рассматривают возможность внедрения добровольных мер.

После появления сообщения издания Politico о подготовке США к 90-дневному запрету на экспорт Райт заявил, что никто не рассматривает вариант полного запрета на поставки этого топлива.

"Обсуждается вопрос о том, как наиболее эффективно увеличить объемы дизельного топлива, поступающего в Соединенные Штаты Америки, и одновременно поддерживать максимальные объемы поставок бензина и авиационного топлива", — сказал Райт, не вдаваясь в подробности.

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Антонина Туманова

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