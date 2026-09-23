Білий дім спростував підготовку 90-денної заборони на експорт дизеля

У середу представник Білого дому спростував повідомлення ЗМІ про те, що США готують 90-денну заборону на експорт дизельного пального, намагаючись стримати рекордні ціни на цей вид пального, який широко використовується в сільському господарстві, на залізниці та у вантажних перевезеннях, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що ціни на дизельне пальне сягнули рекордних позначок — понад 6,50 долара за галон — через те, що конфлікти за участю Ірану та війна в Україні обмежують постачання нафти й нафтопродуктів; це створює політичні ризики для президента Дональда Трампа напередодні проміжних виборів.

Міністр енергетики США Кріс Райт раніше заявляв, що така заборона не спрацює і може призвести до зростання цін на бензин та авіаційне пальне, а також зазначив, що США розглядають можливість впровадження добровільних заходів.

Після появи повідомлення видання Politico про підготовку США до 90-денної заборони на експорт, Райт заявив, що ніхто не розглядає варіант повної заборони на постачання цього пального.

"Обговорюється питання про те, як найефективніше збільшити обсяги дизельного пального, що надходить до Сполучених Штатів Америки, і водночас підтримувати максимальні обсяги постачання бензину й авіаційного пального", — сказав Райт, не вдаючись у подробиці.

Глава Ryanair заявив, що авіаквитки влітку 2027-го можуть подорожчати на 10-20%