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08:52 • 84811 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 95152 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128025 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138132 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126662 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128330 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130386 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 153158 просмотра

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Бельгийский велосипедист погиб после аварии на соревнованиях в Польше

Бельгийский велосипедист погиб после аварии на соревнованиях в Польше

Киев  •  УНН

 • 14319 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Бельгийский велосипедист Бьорг Ламбрехт в 22-летнем возрасте умер после аварии на многодневке Тур Польши, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

Бельгийский спортсмен врезался в бетонный отбойник примерно в 60 милях от финишной линии третьего этапа.

По сообщению официального представителя больницы Михала Сиерона, врачи восстановили жизненно важные функции Ламбрехта, но он умер во время операции.

"По неофициальной информациэю, врачам удалось вернуть Бьоргу Ламбрехту (Лото-Соудал) жизненные функции, но его состояние не позволяло перевозить вертолетом. Он был доставлен в больницу машиной "скорой помощи", - заявили организаторы гонки.

Отметим, что Ламбрехт считался одним из самых перспективных гонщиков Бельгии, и в 2017 году выиграл престижную гоночную версию Льеж-Бастонь-Льеж в возрасте до 23 лет. В рамках второго сезона гонок на высшем уровне становился вторым на чемпионате мира U-23.

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