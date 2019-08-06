Бельгийский велосипедист погиб после аварии на соревнованиях в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Бельгийский велосипедист Бьорг Ламбрехт в 22-летнем возрасте умер после аварии на многодневке Тур Польши, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
Бельгийский спортсмен врезался в бетонный отбойник примерно в 60 милях от финишной линии третьего этапа.
По сообщению официального представителя больницы Михала Сиерона, врачи восстановили жизненно важные функции Ламбрехта, но он умер во время операции.
"По неофициальной информациэю, врачам удалось вернуть Бьоргу Ламбрехту (Лото-Соудал) жизненные функции, но его состояние не позволяло перевозить вертолетом. Он был доставлен в больницу машиной "скорой помощи", - заявили организаторы гонки.
Отметим, что Ламбрехт считался одним из самых перспективных гонщиков Бельгии, и в 2017 году выиграл престижную гоночную версию Льеж-Бастонь-Льеж в возрасте до 23 лет. В рамках второго сезона гонок на высшем уровне становился вторым на чемпионате мира U-23.