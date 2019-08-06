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Бельгійський велосипедист загинув після аварії на змаганнях у Польщі

Бельгійський велосипедист загинув після аварії на змаганнях у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Бельгійський велосипедист Бьорг Ламбрехт у 22-річному віці помер після аварії на багатоденці Тур Польщі, повідомляє УНН з посиланням на The Sun.

Бельгійський спортсмен врізався в бетонний відбійник приблизно в 60 милях від фінішної лінії третього етапу.

За повідомленням офіційного представника лікарні Міхала Сіерона, лікарі відновили життєво важливі функції Ламбрехта, але він помер під час операції.

"За неофіційною інформацією, лікарям вдалося повернути Бьоргу Ламбрехту (Лото-Соудал) життєві функції, але його стан не дозволяв перевозити вертольотом. Він був доставлений у лікарню машиною "швидкої допомоги", - заявили організатори гонки.

Зауважимо, що Ламбрехт вважався одним з найбільш багатообіцяючих гонщиків Бельгії, й у 2017 році виграв престижну гоночну версію Льєж-Бастонь-Льєж у віці до 23 років. В рамках другого сезону перегонів на вищому рівні ставав другим на чемпіонаті світу U-23.

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