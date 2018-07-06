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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51150 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 127257 просмотра

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8 марта, 10:25 • 134621 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170449 просмотра

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Бельгия второй раз в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу

Бельгия второй раз в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Во втором четвертьфинале чемпионата мира по футболу в России встретились национальные команды Бельгии и Бразилии, передает УНН.

По итогам первого тайма бельгийцы сделали задел в два мяча, который помог им удержать положительный результат. Сначала Фернандиньо срезал мяч в собственные ворота после подачи с углового, а дальше Кевин Де Брюйне нанес точный дальнего выстрела в нижний угол.

“Селесао” хватило только чтобы отквитать один гол. На 76 минуте Коутиньо подсек мяч за спины бельгийцев, а Ренато Аугусто головой отправил игровой снаряд в цель — 1:2.

Таким образом, Бельгия вышла в полуфинал и сыграет с Францией в Петербурге.

Отметим, что только один раз Бельгия заходила так далеко на Мундиалях: в 1986 они заняли четвертое место.

Добавим, что Бразилия является самой титулованной сборной в истории ЧМ — 5 титулов.

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