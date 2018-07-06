Бельгия второй раз в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу

По итогам первого тайма бельгийцы сделали задел в два мяча, который помог им удержать положительный результат. Сначала Фернандиньо срезал мяч в собственные ворота после подачи с углового, а дальше Кевин Де Брюйне нанес точный дальнего выстрела в нижний угол.

“Селесао” хватило только чтобы отквитать один гол. На 76 минуте Коутиньо подсек мяч за спины бельгийцев, а Ренато Аугусто головой отправил игровой снаряд в цель — 1:2.

Таким образом, Бельгия вышла в полуфинал и сыграет с Францией в Петербурге.

Отметим, что только один раз Бельгия заходила так далеко на Мундиалях: в 1986 они заняли четвертое место.

Добавим, что Бразилия является самой титулованной сборной в истории ЧМ — 5 титулов.