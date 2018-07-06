Бельгія вдруге в історії пробилася до півфіналу чемпіонату світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У другому чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу в Росії зустрілися національні команди Бельгії та Бразилії, передає УНН.
За підсумками першого тайму бельгійці зробили заділ в два м’ячі, який допоміг їм втримати позитивний результат. Спочатку Фернандіньйо зрізав м’яч у власні ворота після подачі з кутового, а далі Кевін Де Брюйне завдав точного дальнього пострілу у нижній кут.
“Селесао” вистачило тільки аби відквитати один гол. На 76 хвилині Коутіньйо підсік м’яч за спини бельгійців, а Ренато Аугусто головою доправив ігровий снаряд у ціль — 1:2.
Таким чином, Бельгія вийшла в півфінал і зіграє з Францією в Петербурзі.
Зазначимо, що тільки один раз Бельгія заходила так далеко на Мундіалях: в 1986 вони зайняли четверте місце.
Додамо, що Бразилія є найбільш титулованою збірною в історії ЧС — 5 титулів.