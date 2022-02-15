Бельгия стала одной из первых стран, что перешла на 4-дневную рабочую неделю

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Бельгийские работники смогут работать четыре дня в неделю после того, как во вторник правительство согласовало новую трудовую сделку, направленную на придание гибкости жесткому рынку труда. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Детали

Выступая после того, как его семипартийное коалиционное федеральное правительство сразу достигло соглашения, премьер-министр Александр Де Кроо сказал, что пандемия коронавируса заставила людей работать более гибко и сочетать свою личную и рабочую жизнь.

"Это привело к новым способам работы", - добавил он на пресс-конференции.

Работники, которые просили об изменениях, смогут работать до 10 часов в день, если профсоюзы согласятся, вместо максимальных 8 часов в настоящее время, чтобы работать на один день меньше на неделю по той же оплате.

Бельгийцы также смогут работать больше в течение одной недели и меньше на следующей, что позволит людям лучше управлять своей работой и личной жизнью.

Соглашение также вводит право для работника, чтобы работодатель не мог его беспокоить в нерабочее время. Такое правило распространяется для компаний с более чем 20 сотрудниками.

Добавим

Только около 71 из 100 бельгийцев в возрастной группе от 20 до 64 лет имеют работу, что меньше, чем в среднем по еврозоне (около 73%), и на целых 10 процентных пунктов меньше, чем в соседних странах, таких как Нидерланды и Германия. Бельгия имеет целью обеспечить к 2030 году уровень занятости на уровне 80%.

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