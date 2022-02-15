Бельгія стала однією з перших країн, що перейшла на 4-денний робочий тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Бельгійські працівники зможуть працювати чотири дні на тиждень після того, як у вівторок уряд погодив нову трудову угоду, спрямовану на надання гнучкості жорсткому ринку праці. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
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Виступаючи після того, як його семипартійний коаліційний федеральний уряд одразу досяг угоди, прем'єр-міністр Олександр Де Кроо сказав, що пандемія коронавірусу змусила людей працювати більш гнучко і поєднувати своє особисте та робоче життя.
"Це призвело до нових способів роботи", - додав він на пресконференції.
Працівники, які просили про зміни, зможуть працювати до 10 години на день, якщо профспілки погодяться, замість максимальних 8 годин на даний час, щоб працювати на один день менше на тиждень за тієї ж оплати.
Бельгійці також зможуть працювати більше протягом одного тижня і менше наступного, що дозволить людям краще керувати своєю роботою та особистим життям.
Угода також запроваджує право для працівника, щоб роботодавець не міг його турбувати у неробочий час. Таке правило розповсюджується для компаній із більш ніж 20 співробітниками.
Додамо
Тільки близько 71 зі 100 бельгійців у віковій групі від 20 до 64 років мають роботу, що менше, ніж у середньому по єврозоні (близько 73%), і на цілих 10 процентних пунктів менше, ніж у сусідніх країнах, таких як Нідерланди та Німеччина. Бельгія має на меті забезпечити до 2030 року рівень зайнятості на рівні 80%.