Бельгия отменит обязательное ношение масок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Бельгия отменит общее обязательство по масок с 1 октября и расширит сферу использования билета Covid Safe Ticket (CST), заявил премьер-министр Александр Где Кру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Brussels Times.
Детали
8,5 миллиона человек в Бельгии сделали первую вакцинацию, а 84% взрослых в стране были полностью вакцинированы. С 1 октября общая обязательность масок для лица в сфере гостеприимства и магазинах будет снята как для клиентов, так и для персонала.
По всей стране маски оставаться обязательными в общественном транспорте и на вокзалах, в учреждениях здравоохранения (например, в больницах и домах ухода), а также для медицинских и немедицинских профессий, таких как парикмахерской.
Большинство заведений будут открыты для посетителей, которые смогут предъявить документ о прививке против коронавируса, отрицательный тест на COVID-19 или подтвердить факт перенесенного инфицирования.
Напомним
Бельгия стала еще одной европейской страной, которая позволила въезд Украинский после решения Совета ЕС о снятии для нашей страны COVID-ограничений на путешествия.