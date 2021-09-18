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Бельгия отменит обязательное ношение масок

Бельгия отменит обязательное ношение масок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Бельгия отменит общее обязательство по масок с 1 октября и расширит сферу использования билета Covid Safe Ticket (CST), заявил премьер-министр Александр Где Кру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Brussels Times.

Детали

8,5 миллиона человек в Бельгии сделали первую вакцинацию, а 84% взрослых в стране были полностью вакцинированы. С 1 октября общая обязательность масок для лица в сфере гостеприимства и магазинах будет снята как для клиентов, так и для персонала.

По всей стране маски оставаться обязательными в общественном транспорте и на вокзалах, в учреждениях здравоохранения (например, в больницах и домах ухода), а также для медицинских и немедицинских профессий, таких как парикмахерской.

Большинство заведений будут открыты для посетителей, которые смогут предъявить документ о прививке против коронавируса, отрицательный тест на COVID-19 или подтвердить факт перенесенного инфицирования.

Напомним

Бельгия стала еще одной европейской страной, которая позволила въезд Украинский после решения Совета ЕС о снятии для нашей страны COVID-ограничений на путешествия.

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