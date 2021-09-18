Бельгія скасує обов'язкове носіння масок

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8,5 мільйона людей у ​​Бельгії зробили першу вакцинацію, а 84% дорослих у країні були повністю вакциновані. З 1 жовтня загальна обов'язковість масок для обличчя у сфері гостинності та магазинах буде знята як для клієнтів, так і для персоналу.

По всій країні маски залишатимуться обов’язковими у громадському транспорті та на вокзалах, у закладах охорони здоров’я (наприклад, у лікарнях та будинках догляду), а також для медичних та немедичних професій, таких як перукарні.

Більшість закладів буде відкрита для відвідувачів, які зможуть пред'явити документ про щеплення проти коронавірусу, негативний тест на COVID-19 або підтвердити факт перенесеного інфікування.

Нагадаємо

Бельгія стала ще однією європейською країною, яка дозволила в'їзд українців після рішення Ради ЄС про зняття для нашої країни COVID-обмежень на подорожі.