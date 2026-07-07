Бельгия разгромила США и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Бельгии уверенно переиграла команду США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и пробилась в следующий раунд турнира, пишет УНН.

Детали

Бельгийцы открыли счет уже на 9-й минуте, когда отличился Шарль Де Кетеларе. Американцы сумели восстановить равновесие на 31-й минуте благодаря голу Малика Тильмана, однако уже через две минуты Де Кетеларе оформил дубль и снова вывел свою команду вперед.

Судьбу матча бельгийцы решили после перерыва

Во втором тайме Бельгия полностью контролировала игру. На 57-й минуте Ганс Ванакен увеличил преимущество после очень неуверенной игры на выходе американского голкипера, а точку в компенсированное время поставил Ромелу Лукаку, который вышел на замену и забил четвертый мяч.

Таким образом сборная Бельгии одержала убедительную победу со счетом 4:1 и стала еще одним четвертьфиналистом чемпионата мира.

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