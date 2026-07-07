Роналду и компания едут домой, Испания выбила Португалию с ЧМ-2026
Киев • УНН
Сборная Испании минимально обыграла Португалию со счетом 1:0 в 1/8 финала ЧМ-2026. Единственный гол на 91-й минуте забил Микель Мерино.
Сборная Испании стала предпоследним четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу, минимально обыграв Португалию со счетом 1:0 в матче 1/8 финала, пишет УНН.
Детали
Поединок выдался чрезвычайно напряженным и равным. Обе команды имели свои моменты, однако долгое время не могли открыть счет.
Победный мяч Испания забила уже в компенсированное ко второму тайму время. На 91-й минуте автором единственного гола стал Микель Мерино, который принес своей команде путевку в четвертьфинал.
Таким образом, сборная Португалии завершает выступления на чемпионате мира, а вместе с ней турнир покидает и Криштиану Роналду. Испания же продолжает борьбу за трофей и вышла в четвертьфинал мирового первенства.
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