Роналду и компания едут домой, Испания выбила Португалию с ЧМ-2026

Сборная Испании стала предпоследним четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу, минимально обыграв Португалию со счетом 1:0 в матче 1/8 финала, пишет УНН.

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Поединок выдался чрезвычайно напряженным и равным. Обе команды имели свои моменты, однако долгое время не могли открыть счет.

Победный мяч Испания забила уже в компенсированное ко второму тайму время. На 91-й минуте автором единственного гола стал Микель Мерино, который принес своей команде путевку в четвертьфинал.

Таким образом, сборная Португалии завершает выступления на чемпионате мира, а вместе с ней турнир покидает и Криштиану Роналду. Испания же продолжает борьбу за трофей и вышла в четвертьфинал мирового первенства.

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