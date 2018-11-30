Бельгия перехватила российские самолеты Су-27
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Военные самолеты Бельгии, принявших участие в миссии НАТО воздушного патрулирования балтийских стран, провели перехват российских истребителей Су-27 над Балтийским морем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Министерство обороны королевства.
“Вчера самолеты F-16 бельгийских ВВС, в настоящее время развернутых в Балтийском регионе для обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО, провели перехват группы российских Су-27, которые летели без предоставления полетного плана. Наша миссия — обеспечивать вашу безопасность”, — заявили в Минобороны Бельгии, не уточняя ни количество российских самолетов, ни район перехвата.
Объясняется, что в мирное время под “перехватом” подразумевается сближение и визуальный осмотр военными самолетами замеченных на радаре воздушных целей.
Это уже третья ситуация с российскими и бельгийскими самолетами на Балтике за последние десять дней.
Ранее, 25 ноября, очевидцам удалось снять на видео пролет двух российских штурмовиков Су-25 прямо над Керченским мостом. На видео видно, как два российских самолета пролетели очень низко над Керченским мостом.