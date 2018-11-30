Бельгія перехопила російські літаки Су-27
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Військові літаки Бельгії, які взяли участь у місії НАТО з повітряного патрулювання балтійських країн, провели перехоплення російських винищувачів Су-27 над Балтійським морем. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Міністерство оборони королівства.
“Вчора літаки F-16 бельгійських ВПС, у даний час розгорнуті в Балтійському регіоні для забезпечення недоторканності повітряного простору НАТО, провели перехоплення групи російських Су-27, що летіли без надання польотного плану. Наша місія — забезпечувати вашу безпеку”, — заявили в Міноборони Бельгії, не уточнюючи ні кількість російських літаків, ні район перехоплення.
Пояснюється, що у мирний час під “перехопленням” мається на увазі зближення і візуальний огляд військовими літаками помічених на радарі повітряних цілей.
Це вже третя ситуація з російськими та бельгійськими літаками на Балтиці за останні десять днів.
Раніше, 25 листопада, очевидцям вдалося зняти на відео проліт двох російських штурмовиків Су-25 прямісінько над Керченським мостом. На відео видно, як два російські літаки пролетіли дуже низько над Керченським мостом.