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Бельгія перехопила російські літаки Су-27

Бельгія перехопила російські літаки Су-27

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Військові літаки Бельгії, які взяли участь у місії НАТО з повітряного патрулювання балтійських країн, провели перехоплення російських винищувачів Су-27 над Балтійським морем. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Міністерство оборони королівства. 

“Вчора літаки F-16 бельгійських ВПС, у даний час розгорнуті в Балтійському регіоні для забезпечення недоторканності повітряного простору НАТО, провели перехоплення групи російських Су-27, що летіли без надання польотного плану. Наша місія — забезпечувати вашу безпеку”, — заявили в Міноборони Бельгії, не уточнюючи ні кількість російських літаків, ні район перехоплення.

Пояснюється, що у мирний час під “перехопленням” мається на увазі зближення і візуальний огляд військовими літаками помічених на радарі повітряних цілей.

Це вже третя ситуація з російськими та бельгійськими літаками на Балтиці за останні десять днів.

Раніше, 25 листопада, очевидцям вдалося  зняти на відео проліт двох російських штурмовиків Су-25 прямісінько над Керченським мостом. На відео видно, як два російські літаки пролетіли дуже низько над Керченським мостом.

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