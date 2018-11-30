Бельгія перехопила російські літаки Су-27

“Вчора літаки F-16 бельгійських ВПС, у даний час розгорнуті в Балтійському регіоні для забезпечення недоторканності повітряного простору НАТО, провели перехоплення групи російських Су-27, що летіли без надання польотного плану. Наша місія — забезпечувати вашу безпеку”, — заявили в Міноборони Бельгії, не уточнюючи ні кількість російських літаків, ні район перехоплення.

Пояснюється, що у мирний час під “перехопленням” мається на увазі зближення і візуальний огляд військовими літаками помічених на радарі повітряних цілей.

Це вже третя ситуація з російськими та бельгійськими літаками на Балтиці за останні десять днів.

Раніше, 25 листопада, очевидцям вдалося зняти на відео проліт двох російських штурмовиків Су-25 прямісінько над Керченським мостом. На відео видно, як два російські літаки пролетіли дуже низько над Керченським мостом.