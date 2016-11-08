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Бельгия готова поддержать безвизовый режим между Украиной и ЕС

Бельгия готова поддержать безвизовый режим между Украиной и ЕС

Киев • УНН

 • 7423 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил, что Бельгия готова поддержать введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. Об этом он сказал во время встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

И.Климпуш-Цинцадзе и Д.Рейндерс во время встречи обсудили введение безвизового режима между Украиной и ЕС.

"Д.Рейндерс подтвердил, что Украина выполнила абсолютно все обязательства плана действий визовой либерализации, и Бельгия готова поддержать положительное решение в отношении Украины. Это произойдет, как только в триалози между европейскими институтами будет решен вопрос механизма возможного приостановления действия безвизового режима для третьих стран ", - говорится в сообщении.

Также И.Климпуш-Цинцадзе выразила благодарность бельгийской стороне за поддержку Украины и проинформировала о ситуации в Украине и результаты реформ, прежде всего в сферах судопроизводства, борьбы с коррупцией, децентрализации власти.

Особое внимание было уделено ситуации на временно оккупированных территориях Украины и состояния выполнения минских договоренностей. И.Климпуш-Цинцадзе поблагодарила за то, что Бельгия стала соавтором резолюции в ООН о нарушении прав человека в незаконно аннексированном Россией Крыме.

Вице-премьер-министры Украины и Бельгии обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества Украины с Европейским Союзом.

Обе стороны приветствовали активизацию политического диалога между Украиной и Бельгией, взаимовыгодное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, восстановление положительной динамики торгово-экономических отношений, а также значительный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере культуры.

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