Бельгия готова поддержать безвизовый режим между Украиной и ЕС

И.Климпуш-Цинцадзе и Д.Рейндерс во время встречи обсудили введение безвизового режима между Украиной и ЕС.

"Д.Рейндерс подтвердил, что Украина выполнила абсолютно все обязательства плана действий визовой либерализации, и Бельгия готова поддержать положительное решение в отношении Украины. Это произойдет, как только в триалози между европейскими институтами будет решен вопрос механизма возможного приостановления действия безвизового режима для третьих стран ", - говорится в сообщении.

Также И.Климпуш-Цинцадзе выразила благодарность бельгийской стороне за поддержку Украины и проинформировала о ситуации в Украине и результаты реформ, прежде всего в сферах судопроизводства, борьбы с коррупцией, децентрализации власти.

Особое внимание было уделено ситуации на временно оккупированных территориях Украины и состояния выполнения минских договоренностей. И.Климпуш-Цинцадзе поблагодарила за то, что Бельгия стала соавтором резолюции в ООН о нарушении прав человека в незаконно аннексированном Россией Крыме.

Вице-премьер-министры Украины и Бельгии обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества Украины с Европейским Союзом.

Обе стороны приветствовали активизацию политического диалога между Украиной и Бельгией, взаимовыгодное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, восстановление положительной динамики торгово-экономических отношений, а также значительный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере культуры.