Бельгія готова підтримати безвізовий режим між Україною та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністр закордонних та європейських справ Бельгії Дідьє Рейндерс підтвердив, що Бельгія готова підтримати запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. Про це він сказав під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе у Брюсселі, передає УНН з посиланням на урядовий портал.
І.Климпуш-Цинцадзе та Д.Рейндерс під час зустрічі обговорили запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.
“Д.Рейндерс підтвердив, що Україна виконала абсолютно всі зобов’язання плану дій візової лібералізації, і Бельгія готова підтримати позитивне рішення щодо України. Це станеться, щойно в триалозі між європейськими інституціями буде вирішено питання механізму можливого призупинення дії безвізового режиму для третіх країн”, — йдеться у повідомленні.
Також І.Климпуш-Цинцадзе висловила вдячність бельгійській стороні за підтримку України та поінформувала про ситуацію в Україні та результати реформ, насамперед у сферах судочинства, боротьби з корупцією, децентралізації влади.
Особливу увагу було приділено ситуації на тимчасово окупованих територіях України та стану виконання мінських домовленостей. І.Климпуш-Цинцадзе подякувала за те, що Бельгія стала співавтором резолюції в ООН щодо порушення прав людини в незаконно анексованому Росією Криму.
Віце-прем’єр-міністри України та Бельгії обмінялися думками з актуальних питань співробітництва України з Європейським Союзом.
Обидві сторони привітали активізацію політичного діалогу між Україною та Бельгією, взаємовигідну співпрацю двох країн у рамках міжнародних організацій, відновлення позитивної динаміки торговельно-економічних відносин, а також значний потенціал двостороннього співробітництва у сфері культури.