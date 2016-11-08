Бельгія готова підтримати безвізовий режим між Україною та ЄС

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністр закордонних та європейських справ Бельгії Дідьє Рейндерс підтвердив, що Бельгія готова підтримати запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. Про це він сказав під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе у Брюсселі, передає УНН з посиланням на урядовий портал.