Желаемого результата пока нет, но некоторые сигналы мы получили: Зеленский о переговорах украинской и российской делегаций

Детали

Зеленский отметил, что сегодня по инициативе российской стороны состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией.

"Эти переговоры происходили на фоне бомбежки и обстрелов нашей территории, наших городов. Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом. Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Тактику такую мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут быть тогда, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров", - отметил президент Украины.

Цитата

"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. Россия заявила свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты - чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", - резюмировал Зеленский.

Ранее

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры Украины и России, произошедшие на границе с Беларусью, прошли трудно, однако без каких-либо ультиматумов.

По его словам, делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Контекст

Переговоры состоялись в районе украинско-белорусской границы. В начале переговоров к участникам обратился министр иностранных дел Беларуси Вадим Макей.

В состав украинской делегации входят: председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевым вопросом переговоров было “немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины”, сообщили в Офисе Президента ранее.