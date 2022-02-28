Бажаного результату поки немає, але деякі сигнали ми отримали: Зеленський про переговори української та російської делегацій

КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні за ініціативою російської сторони відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією. Поки в нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи результати переговорів делегацій України та РФ на Прип'яті, передає УНН.