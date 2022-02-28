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Бажаного результату поки немає, але деякі сигнали ми отримали: Зеленський про переговори української та російської делегацій

Бажаного результату поки немає, але деякі сигнали ми отримали: Зеленський про переговори української та російської делегацій

Київ • УНН

 • 314105 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні за ініціативою російської сторони відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією. Поки в нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи результати переговорів делегацій України та РФ на Прип'яті, передає УНН.

Деталі

Зеленський відзначив, що сьогодні за ініціативою російської сторони відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією.

"Ці переговори відбувалися на тлі бомбардування та обстрілів нашої території, наших міст. Було видно синхронізацію обстрілів із переговорним процесом. Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте часу. Тактику таку ми не сприймаємо. Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією саме в момент переговорів", - зазначив президент України.

Цитата

"Поки в нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати. Росія заявила свої позиції. Від нас прозвучали зустрічні пункти – щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться у Київ, проаналізуємо почуте й тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду переговорів", - резюмував Зеленський.

Раніше

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори України та Росії, що відбулися на кордоні з Білоруссю, пройшли важко, однак без будь-яких ультиматумів

За його словами, делегації повертаються до своїх країн для консультацій.

Контекст

Переговори відбулися в районі українсько-білоруського кордону. На початку переговорів до учасників звернувся міністр закордонних справ Білорусі Вадим Макей.

До складу української делегації входять: голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключовим питанням переговорів було “негайне припинення вогню та відведення військ з території України”, повідомили в Офісі Президента раніше.

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