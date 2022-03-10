Байрактары продолжают уничтожать технику оккупантов: Генштаб ВСУ показал новое видео
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал в Facebook еще одно видео, где БПЛА "Байрактар" успешно уничтожает военную технику российского оккупанта, информирует УНН.
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"Ювелирная работа экипажа украинских Байрактаров", - говорится в сообщении.
Справка
Bayraktar TB2 - это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который разрабатывает Турция. Беспилотник сбрасывает авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты. Он может находиться в полете в течение суток и подниматься на высоту до 8 км.