Байрактари продовжують знищувати техніку окупантів: Генштаб ЗСУ показав нове відео
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України опублікував у Facebook ще одне відео, де БПЛА "Байрактар" успішно знищує військову техніку російського окупанта, інформує УНН.
Цитата
"Ювелірна робота екіпажу українських Байрактарів", — ідеться у повідомленні.
Довідка
Bayraktar TB2 - це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат (БПЛА), який розробляє Туреччина. Безпілотник скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети. Він може перебувати в польоті впродовж доби і підніматися на висоту до 8 км.