Байрактари продовжують знищувати техніку окупантів: Генштаб ЗСУ показав нове відео

Цитата

"Ювелірна робота екіпажу українських Байрактарів", — ідеться у повідомленні.

Довідка

Bayraktar TB2 - це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат (БПЛА), який розробляє Туреччина. Безпілотник скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети. Він може перебувати в польоті впродовж доби і підніматися на висоту до 8 км.