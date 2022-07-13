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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден совершает первый визит на Ближний Восток как президент США

Байден совершает первый визит на Ближний Восток как президент США

Киев • УНН

 • 176120 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент США Джо Байден начал свой первый визит на Ближний Восток с момента вступления в должность 18 месяцев назад, когда он прибыл в Иерусалим в среду. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, президентом Исааком Герцогом и лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху, а также переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом на Западном берегу.

В пятницу президент США отправится в Саудовскую Аравию, где встретится с лидерами королевства в Джидде и примет участие в саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива.

В рамках визита Байден «укрепит непоколебимую преданность Соединенных Штатов делу безопасности и процветания Израиля». Переговоры также будут посвящены растущей интеграции Израиля.

Ожидается, что во время встречи с Аббасом Байден подчеркнет свою поддержку решению о создании двух государств, которое предлагает палестинскому народу равную степень безопасности, свободы и возможностей.

Дополнение

Во время предвыборной кампании 2019 года Байден пообещал возложить на правительство Саудовской Аравии ответственность за убийство Джамаля Хашогги, саудовского журналиста, критиковавшего правительство, убитого агентами Саудовской Аравии в посольстве страны в Стамбуле в октябре 2018 года.

США в ходе расследования заявили, что наследный принц Мохаммад бин Салман, действующий правитель королевства, стоит за убийством.

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