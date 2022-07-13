Байден здійснює перший візит на Близький Схід як президент США

Деталі

Заплановані переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом, президентом Ісааком Герцогом та лідером опозиції Біньяміном Нетаньяху, а також переговори з президентом Палестини Махмудом Аббасом на Західному березі.

У п'ятницю президент США вирушить до Саудівської Аравії, де зустрінеться з лідерами королівства в Джідді і візьме участь у саміті Ради співробітництва країн Перської затоки.

В рамках візту Байден «зміцнить непохитну відданість Сполучених Штатів справі безпеки та процвітання Ізраїлю». Переговори також будуть присвячені зростаючій інтеграції Ізраїлю.

Очікується, що під час зустрічі з Аббасом Байден наголосить на своїй підтримці рішення про створення двох держав, що пропонує палестинському народу рівний ступінь безпеки, свободи та можливостей.

Доповнення

Під час передвиборчої кампанії 2019 року Байден пообіцяв покласти на уряд Саудівської Аравії відповідальність за вбивство Джамаля Хашоггі, саудівського журналіста, який критикував уряд, якого вбили агенти Саудівської Аравії в посольстві країни в Стамбулі в жовтні 2018 року.

США під час розслідування заявили, що наслідний принц Мохаммад бін Салман, чинний правитель королівства, стоїть за вбивством.