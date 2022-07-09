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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден: благодаря работе ЦРУ мир узнал о планах путина в Украине

Байден: благодаря работе ЦРУ мир узнал о планах путина в Украине

Киев • УНН

 • 281366 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент США Джо Байден отметил, что благодаря ЦРУ мир был предупрежден о планах президента россии владимира путина в Украине. Эта организация является основой национальной безопасности США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Цитата 

"Благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке мы смогли сообщить миру, что владимир путин планировал в Украине", — подчеркнул президент США.

Детали

Байден, находясь в штаб-квартире в Виргинии, поблагодарил ЦРУ за работу в Украине и назвал американских разведчиков лучшими в мире во время визита в агентство в рамках празднования 75-летия со дня основания организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦРУ и спецподразделения США координируют поставки оружия Киеву, - The New York Times

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