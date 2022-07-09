Байден: благодаря работе ЦРУ мир узнал о планах путина в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент США Джо Байден отметил, что благодаря ЦРУ мир был предупрежден о планах президента россии владимира путина в Украине. Эта организация является основой национальной безопасности США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
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"Благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке мы смогли сообщить миру, что владимир путин планировал в Украине", — подчеркнул президент США.
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Байден, находясь в штаб-квартире в Виргинии, поблагодарил ЦРУ за работу в Украине и назвал американских разведчиков лучшими в мире во время визита в агентство в рамках празднования 75-летия со дня основания организации.
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