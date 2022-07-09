Байден: завдяки роботі ЦРУ світ дізнався про плани путіна в Україні

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"Завдяки неймовірній роботі наших фахівців з розвідки ми змогли повідомити світу, що володимир путін планував в Україні", — наголосив президент США.

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Байден перебуваючи в штаб-квартирі у Вірджинії, подякував ЦРУ за роботу в Україні і назвав американських розвідників кращими у світі під час візиту в агентство в рамках святкування 75-річчя з дня заснування організації.

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