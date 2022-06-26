ЦРУ та спецпідрозділи США координують поставки зброї Києву, - The New York Times
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Про передачу розвідданих та навчання українських військових, пише The New York Times, передає УНН.
Деталі
Як зазначає видання, беруть участь в цьому і представники інших країн НАТО. Більша частина працює на базах у ФРН, Франції та Британії, але є ті, хто перебуває у Києві.
Цитата
“Здатність України знищити російських окупантів залежить від допомоги світових країн. Зокрема, допомоги прихованої мережі іноземних спецпризначенців та шпигунів”, — йдеться у статті.
За даними NYT, ці спеціалісти консультують українські війська зі штабів у інших частинах країни або видалено через зашифрований зв’язок.
Нагадаємо
Перший авіаційний удар з території Білорусі: розвідка вважає, що рф не полишає спроб втягнути білорусів у війну з Україною.