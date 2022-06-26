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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 29389 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 74600 перегляди

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1 квітня, 12:21 • 116582 перегляди

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ЦРУ та спецпідрозділи США координують поставки зброї Києву, - The New York Times

ЦРУ та спецпідрозділи США координують поставки зброї Києву, - The New York Times

Київ • УНН

 • 276966 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Про передачу розвідданих та навчання українських військових, пише The New York Times, передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання, беруть участь в цьому і представники інших країн НАТО. Більша частина працює на базах у ФРН, Франції та Британії, але є ті, хто перебуває у Києві.

Цитата

“Здатність України знищити російських окупантів залежить від допомоги світових країн. Зокрема, допомоги прихованої мережі іноземних спецпризначенців та шпигунів”, — йдеться у статті.

За даними NYT, ці спеціалісти консультують українські війська зі штабів у інших частинах країни або видалено через зашифрований зв’язок.

Нагадаємо

Перший авіаційний удар з території Білорусі: розвідка вважає, що рф не полишає спроб втягнути білорусів у війну з Україною.

Українські Національні Новини

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