ЦРУ и спецподразделения США координируют поставки оружия Киеву, - The New York Times

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13:44 • 30076 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 48169 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 48120 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 25949 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 58054 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 276963 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. О передаче разведданных и обучении украинских военных, пишет The New York Times, передает УНН.

Подробности

Как отмечает издание, участвуют в этом и представители других стран НАТО. Большая часть работает на базах в ФРГ, Франции и Британии, но есть те, кто находится в Киеве.

Цитата

“Способность Украины уничтожить российских оккупантов зависит от помощи мировых стран. В частности, помощь скрытой сети иностранных спецназовцев и шпионов”, — говорится в статье.

По данным NYT, эти специалисты консультируют украинские войска из штабов в других частях страны или удалены через зашифрованную связь’связи.

Напомним

Первый авиационный удар с территории Беларуси: разведка считает, что рф не оставляет попыток втянуть белорусов в войну с Украиной.

Украинские Национальные Новости

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