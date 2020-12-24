Байден утвердил на должность министра образования США школьного учителя

Байден должен был представить 45-летнего Кардона, который начинал свою карьеру учителем начальной школы, на мероприятии в среду в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Отмечается, что в случае подтверждения кандидатуры Сенатом, Кардон поможет команде Байдена, чтобы каждый учащийся мог “получить качественное образование от дошкольного до старшей школы, независимо от почтового индекса, дохода родителей, расы, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, или инвалидности”.

Добавляется, что Байден пообещал во время своей предвыборной кампании обеспечить всем 3-х и 4-летним детям доступ к бесплатным дошкольным учреждениям и опубликовал планы по повышению оплаты труда учителей.

Как сообщал УНН, новоизбранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис анонсировали еще несколько назначений на различные должности в администрации Белого дома.